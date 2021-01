Dierenorganisaties willen inzet honden en paarden voorkomen

Dierenbelangenorganisaties willen dat politie en overheid stoppen met de inzet van honden en paarden bij rellen en oproer. Het is voor hen “een principiële zaak”.

De dieren zijn volgens een groep van belangenorganisaties doelwit geworden bij recente rellen in onder meer Eindhoven en vorige week in Amsterdam. Zondag was volgens de belangenorganisaties op beelden te zien hoe een paard in het centrum van Eindhoven onderuit ging en in paniek wegrende. Een week eerder werd een paard van de bereden politie op het Museumplein in Amsterdam mishandeld met een ploertendoder, een wapenstok met een loden kop erop. Ook werd een paard tijdens boerenacties in 2019 door een tractor aangereden.

Volgens de dierenbelangenorganisaties (Animal Rights, 1037againstanimalcruelty, Verzamelpunt acties tegen dierenleed, Animal Earth, Veggie Squad, Comité Dierennoodhulp, Dierenrechten Alliantie, Rechten voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland en Bite Back) zijn er tal van voorbeelden van geweld tegen dieren in conflictsituaties beschikbaar op YouTube.

“Waar men in het verleden in ieder geval nog respect voor politiehonden en -paarden leek te kunnen opbrengen, zien we bij de recente rellen rondom de coronamaatregelen of het vuurwerkverbod dat grof geweld direct tegen de dieren gericht wordt”, zegt de woordvoerder van de gezamenlijke organisaties, Erwin Vermeulen. “Waar politiepersoneel kiest voor dit beroep en daarmee accepteert in dergelijke situaties terecht te kunnen komen, hebben de honden en paarden hierin geen keuze.”

Volgens Vermeulen beschermen trainingen “niet tegen zwaar vuurwerk, ploertendoders of trekkers”. “De ruiterij is uit de moderne legers verdwenen”, zegt hij. “Het is tijd dat dieren ook bij de politie vervangen worden door gemotoriseerde vervoersmiddelen en innovatieve technologieën.”