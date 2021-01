Herstellen Centraal Station Eindhoven gaat weken duren

Het herstellen van de schade aan het Centraal Station in Eindhoven gaat weken zo niet maanden duren. Relschoppers hebben er zondag voor tonnen aan schade aangericht, zei een woordvoerder van ProRail maandag.

“De grootste puinhoop hebben we weliswaar opgeruimd”, aldus de woordvoerder. Zo zijn de glasscherven opgeveegd en de kapotgeslagen ruiten en deuren verwijderd. Met het opruimen en schoonmaken zijn tientallen mensen aan de slag. Maar voor je bijvoorbeeld alle hoge ramen hersteld hebt, ben je weken verder. Met name bij de restauratie: dat zijn hoge ramen, geen doorsnee ruiten. Die moeten op maat worden gemaakt.”

“En dat terwijl het station recent helemaal gerenoveerd is en pas een jaar geleden werd omgedoopt tot Centraal Station. Wat hier gebeurde is voor Nederlandse begrippen ongekend. Het is diep- en dieptriest.”

Relschoppers sloegen niet alleen al het glaswerk aan diggelen, ze vernielden ook een piano in de stationshal, staken een auto van ProRail in brand, plunderden de inpandige Jumbo en namen er de kassa mee. “Ze hebben de winkel aan gort geholpen”, aldus de woordvoerder van ProRail. “Echt schandalig.”