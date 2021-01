Hoge kijkcijfers voor NOS Journaal na ongeregeldheden

De ongeregeldheden in verschillende steden in Nederland hebben het NOS Journaal van 20.00 uur zondag veel extra kijkers opgeleverd. Naar het nieuws op NPO 1 keken 3,7 miljoen mensen, meldt de Stichting KijkOnderzoek. Dat is veel meer dan op de meeste andere dagen.

Ook het Half Acht Nieuws op RTL 4 werd goed bekeken met bijna 1,5 miljoen kijkers. Hart van Nederland trok op SBS6 bijna een miljoen kijkers.

Naar Heel Holland Bakt op NPO 1 keken bijna 3,4 miljoen kijkers. NPO 1 scoorde ook met 40 Jaar TV Show: 1,6 miljoen kijkers.

RTL 4 noteerde met Beat The Champions 1,3 miljoen kijkers en RTL Exclusief bleef net onder het miljoen. Op NPO 2 werd Wereld van de Chinezen goed bekeken met ruim 1 miljoen belangstellenden.