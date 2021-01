Initiatiefnemer ‘koffiedrinkactie’: rellen schieten doel voorbij

De rellen in het land schieten het doel voorbij. Dat zegt actievoerder Michel Reijinga van ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’, die aanvankelijk het initiatief nam voor de vorige week door de gemeente verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. “Daar waar voetbalwedstrijden vaak ontsierd worden door een kleine groep relschoppers is dat ook hier de constatering”, schrijft hij in een verklaring. “Maar de goeden hebben vaak onder de kwaden te lijden. Elke vorm van geweld keur ik namens Nederland in verzet af, ook politiegeweld!”

Reijinga cancelde eerder alle geplande protesten, ook die van zondag in Eindhoven, maar ging wel alsnog vorig en afgelopen weekend ‘koffie drinken’ op het plein in de hoofdstad. Hij zei ook dat als heel wat mensen zijn voorbeeld zouden volgen, hij daarvoor naar eigen zeggen niet verantwoordelijk was, omdat hij niemand daartoe heeft opgeroepen. Dat resulteerde er in dat veel mensen zijn voorbeeld volgden. Op Facebook ontstonden diverse zogenoemde Koffie Club-groepen waarin plannen werden gesmeed om naar verscheidene plekken in het land te gaan

“Nederland staat in brand”, zegt de actievoerder verder. “Dit mag niet zo doorgaan. Het doel mag dan wel voorbijgeschoten zijn, wij zullen er alles aan doen om het doel, stem nooit meer kabinet Rutte, met als kers op de taart de coronamaatregelen weer op het juiste spoor te krijgen. Zonder geweld.”