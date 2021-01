Jongen (17) vrijgesproken van dodelijke brand Nieuwleusen

Een 17-jarige jongen uit Nieuwleusen is maandag vrijgesproken voor het veroorzaken van een dodelijke brand in Nieuwleusen. Bij die brand kwam zijn 22-jarige broer om het leven.

De brand brak uit in de vroege ochtend van zondag 14 juli 2019 in het ouderlijk huis van de jongens. De twee ouders wisten te ontkomen, mede doordat de buren alarm sloegen. De broer, die op zolder sliep, kwam om het leven. De toen 16-jarige verdachte dook pas tegen kwart over acht die ochtend weer op. De rechtbank in Zwolle acht niet bewezen dat de jongen bij de brand betrokken was.

In de woning zijn drie brandhaarden aangetroffen. Twee doofden uit zichzelf, maar de brand op de zolderkamer was hevig. Vermoedelijk is die brandhaard ontstaan in of bij het bed van de overleden broer. De verdachte zei dat hij wakker schrok en in paniek de woning heeft verlaten. Over wat hij deed tot het moment dat hij weer opdook, heeft hij geen herinneringen meer. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat hij geheugenverlies veinsde, maar de rechtbank gelooft de verdachte.

De oorzaak van de brand is niet vastgesteld. “Dat betekent dat een andere oorzaak dan brandstichting niet uit te sluiten is”, zei de rechter maandag. Ook is er volgens de rechtbank geen motief voor brandstichting uit het onderzoek naar voren gekomen.

Tegen de jongen was 2 jaar jeugddetentie waarvan een halfjaar voorwaardelijk geƫist.