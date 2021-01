Jongeren rellen in Rotterdam-Zuid, meerdere aanhoudingen

In Rotterdam-Zuid heeft een grote groep jongeren maandagavond de confrontatie met de politie gezocht. De groep bevindt zich op de Beijerlandselaan en bekogelt de aanwezige politie met stenen en vuurwerk. Waar de politie eerst over een groep van ongeveer vijftig mensen sprak, zijn er volgens een woordvoerder inmiddels honderden mensen op de been.

De mobiele eenheid is aanwezig en heeft charges uitgevoerd om de straat leeg te vegen. Ook zijn er volgens de politie enkele aanhoudingen verricht en is een waterkanon aangerukt. De ongeregeldheden begonnen rond 19.00 uur.

De jongeren richtten vernielingen aan en stichtten brandjes, stelt de politie. Er zijn onder meer bushokjes gesneuveld. Vervoerder RET leidt bussen en trams op last van de politie om rond de Beijerlandselaan.