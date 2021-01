Jongste arrestant rellen Eindhoven is 14 jaar, helft zit nog vast

Van de in totaal 62 mensen die zondag in Eindhoven tijdens hevige rellen zijn opgepakt, zit ongeveer de helft nog vast. Dat maakte de politie maandag bekend. De jongste opgepakte verdachte is 14 jaar, de oudste 56.

Het gaat meest om tieners en twintigers, aldus de politie. “Een deel van hen komt uit Eindhoven en omliggende dorpen. Maar we zien ook veel verdachten uit overige delen van Brabant en zelfs daarbuiten komen.”

De politie verwacht snel meer aanhoudingen en zet maximaal in op het opsporen van de relschoppers. “We hebben veel beeldmateriaal beschikbaar. Al deze beelden worden door het onderzoeksteam bekeken om relschoppers te identificeren en op te sporen. Het is goed om te zien dat de politie massaal beelden krijgt toegestuurd. Beschikt u over beelden? Deel deze dan vooral met de politie.”

Later maandag publiceert de politie een link waarop mensen beelden kunnen delen, zodat die rechtstreeks bij het onderzoeksteam terechtkomen.