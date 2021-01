Kampeer Krediet ziet verkoop campers enorm stijgen

De cijfers liegen er niet om: de verkoop van campers ging vorig jaar door het dak. Het gaat hierbij om bijna een verdubbeling van nieuwe campers in bepaalde maanden, zegt brancheorganisatie Bovag. Ook het Kampeer Krediet bevestigt het gegeven dat Nederlanders in grote getalen op vakantie gingen met hun eigen, mobiele vakantiehuis. De financiering voor campers maakte een enorme groei door.

Meer campers op de weg

De coronacrisis heeft de verkoop van campers grotendeels in de hand gewerkt. Op deze manier werd vakantie vieren in 2020 toch mogelijk. Iets waar veel Nederlanders behoefte aan hadden, gezien de vele veranderingen in de maatschappij. Dit heeft vooral campermerken WEINSBERG, Adria, Westfalia, Hymer en KNAUS geen windeieren gelegd. Zij lieten vorig jaar in hoge mate vakantiedromen van Nederlanders uitkomen, zo weet de Kampeer & Caravan Industrie (KCI). Er werden 2.450 nieuwe campers geregistreerd. Dat is een record.

Wie denkt dat het ‘camper leven’ alleen geschikt is voor de oudere generatie heeft het mis. Voor veel gezinnen was een camper vorig jaar dé uitkomst om er in alle vrijheid met de kinderen op uit te trekken. Geen grote gezelschappen, geen reisbeperkingen, gewoon lekker met de eigen ‘hut’ op pad.

Vraag naar lening voor een camper steeg

Het Kampeer Krediet staat niet te kijken van de hoge verkoopcijfers van campers. Zij merkten vorig jaar op dat er veel leningen werden afgesloten, met als doel de aanschaf van een huis op wielen. De beperkingen op reisgebied zorgden ervoor dat mensen massaal op zoek gingen naar andere vormen van op vakantie gaan. De vrijheid die een camper met zich meebrengt, past daarmee geheel in het geschetste plaatje van ‘veilig reizen in coronatijd’. Veel klanten besloten daarom hulp in te roepen bij het Kampeer Krediet voor het bekostigen van een eigen exemplaar. Aan een camper hangt een flink prijskaartje. In de meeste gevallen werd de volledige camper of een gedeelte van de prijs gefinancierd met een persoonlijke lening. Een verantwoorde, veilige manier van geld lenen met een stukje zekerheid.