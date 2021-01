Minste coronagevallen sinds begin december

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4129 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 1 december.

In de afgelopen zeven dagen zijn 35.965 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 5138 per etmaal. Het gemiddelde daalt al een tijd.

Op maandagen ligt het cijfer over het algemeen wat lager dan later in de week. Maar ook vergeleken met eerdere maandagen daalt het aantal nieuwe gevallen. Precies een week geleden meldde het RIVM 4800 vastgestelde besmettingen en de week daarvoor bijna 5500. Op de eerste maandag van 2021 waren er meer dan 6600 nieuwe gevallen en op de laatste maandag van 2020 meer dan 7400.

Rotterdam telde afgelopen etmaal 155 nieuwe gevallen, Amsterdam 115 en Den Haag 110. In Eindhoven kwamen 68 besmettingen aan het licht en in Helmond 54.

Afgelopen etmaal werden 40 sterfgevallen gemeld, tegen 30 op zondag. Dat aantal ligt op zondagen en maandagen meestal lager dan op andere dagen. Bovendien wil het niet zeggen dat al deze mensen in 24 uur tijd zijn overleden. Wanneer een coronapatiƫnt sterft, wordt dit soms een tijd later pas doorgegeven.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 953.000 coronabesmettingen vastgesteld. In de loop van volgende week kan de miljoenste persoon positief worden getest. Van 13.580 mensen is het zeker dat ze aan het virus zijn overleden.