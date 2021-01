Onderzoek naar optreden politie tijdens rellen in Eindhoven

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft maandag het Instituut voor Veiligheids-, en Crisismanagement (COT) gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het optreden van de (hulp)diensten tijdens de rellen van zondag. Ook gaf hij het COT opdracht te onderzoeken hoe de hulpdiensten, waaronder de politie, zich op de rellen hebben voorbereid. Jorritsma kwam tot die opdracht na overleg met politie en justitie. Aan het onderzoek werken ook ook de Nederlandse Spoorwegen en spoorbeheerder ProRail mee.

Doel van het onderzoek is terug te kijken naar wat precies gebeurd is en te leren voor de toekomst. “Het gaat me om een oordeel op strategisch niveau, op het gebied van structuur, besluitvorming, informatievoorziening en opschaling”, meldt Jorritsma maandag in een brief aan de gemeenteraad.

“Als ik terugkijk op de rellen, dan heb ik diep respect voor de politie”, schrijft de burgemeester. “Voor de manier waarop zij en de andere hulpdiensten zich hebben geweerd tegen een mensenmassa die met vooropgezet plan naar onze stad is gekomen om te rellen, in bezit van wapens. Het is een exceptionele situatie. Ik wil daar graag lering uit trekken.”

Naar verwachting presenteert het COT over een week of vijf de voorlopige resultaten van het onderzoek. Die zullen worden besproken door de gemeenteraad, en door politie en justitie.