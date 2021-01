Ook confrontatie tussen ME en relschoppers in Zwolle

In de binnenstad van Zwolle is het onrustig. Er zijn 150 tot 200 man de straat opgegaan. De mobiele eenheid is ingezet. De politie heeft in Zwolle twee personen gearresteerd, zei een woordvoerster van de politie.

De relschoppers waren onder meer aanwezig op de Melkmarkt. Er is onder meer een politieauto vernield, zei een woordvoerster. Rond 21.15 uur was de straat weer rustig en alleen de politie nog in groten getale aanwezig.

De gemeente heeft voor maandagavond en de komende nacht een noodbevel uitgevaardigd voor verschillende delen van de stad. “Mensen die zonder geldige reden in deze gebieden aanwezig zijn worden weggestuurd of aangehouden”, aldus de gemeente op Twitter.