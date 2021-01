Openbaar vervoer zaterdag weinig gebruikt tijdens avondklok

Het werd zaterdag een stuk rustiger in het openbaar vervoer nadat de avondklok voor het eerst inging om 21.00 uur. Maar ook in de uren daarvoor was het al veel rustiger dan op andere zaterdagen. Dat blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink.

Van 21.00 uur tot middernacht checkten Nederlanders afgelopen zaterdag bijna 14.000 keer in bij treinen, bussen, trams, metro’s en veerponten. In de twee zaterdagen daarvoor waren dat er gemiddeld nog zo’n 69.000.

Het verschil tussen voorgaande zaterdagen was relatief het grootst tijdens de avondklokuren, maar mensen vertoonden zich ook al in de middag en vroege avond minder in het openbaar vervoer. Mensen checkten van 12.00 uur tot 21.00 uur 407.000 keer in, terwijl dat tijdens de twee zaterdagen daarvoor gemiddeld nog 536.000 keer was.