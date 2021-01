Rutte: rellen zijn geen protest maar crimineel geweld

De rellen die dit weekeinde in verschillende steden hebben plaatsgevonden hebben niets met protesteren te maken, zegt premier Mark Rutte. Het gaat om “crimineel geweld” en dat zal volgens hem ook zo worden behandeld.

“Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen”, zegt de minister-president in een eerste reactie op maandagochtend. “Dit heeft niets te maken met de strijd voor vrijheid.”

Wat begon als een demonstratie tegen de avondklok, mondde vooral op zaterdag- en zondagavond uit in een explosie van geweld. In verschillende steden moest de politie hard ingrijpen. Relschoppers lieten een spoor van ravage na in onder meer Eindhoven.

Verder prijst Rutte de politie, maar ook burgemeesters en journalisten voor hun werk. “De politie heeft zeer adequaat opgetreden, op alle plekken.” Volgens hem doen politie en marechaussee goed werk en kunnen ze het aan.

Rutte noemt het ook ontoelaatbaar dat “idioten” een ziekenhuis hebben belaagd met stenen. Dat gebeurde bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede. “Die mensen werken zich het snot voor de ogen om mensen gezond te houden”, aldus de premier.

De overgrote meerderheid houdt zich volgens Rutte gewoon netjes aan de regels, inclusief de avondklok. “Praktisch 100 procent keurt dit af.”