Van Ark: veel ziekenhuizen hebben beveiliging nodig

Veel ziekenhuizen hebben tegenwoordig beveiliging nodig, zegt minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. “Een heel trieste zaak”, zegt de bewindsvrouw nadat een ziekenhuis in Enschede is bekogeld door een groep gewelddadige betogers. Of ziekenhuizen in deze tijden van onrust extra beschermd moeten worden, zegt Van Ark niet. Dat is volgens haar een vraag voor de ziekenhuizen zelf.

Het Medisch Spectrum Twente in Enschede is erg geschrokken na de gebeurtenis van zondagavond. Van Ark heeft met het ziekenhuis gesproken. “Ik begreep dat er net een wisseling van de diensten gaande was, dus op dat moment net mensen binnenkwamen en mensen naar buiten gingen. Dat het aan de kant was waar de verloskamers waren. Het is echt niet in te denken hoe naar dat is geweest.”

In navolging van verschillende collega’s, prijst Van Ark het werk van de politie en de zorgmedewerkers. Ze benadrukt dat het ziekenhuispersoneel juist werkt voor diegenen die hulp nodig hebben. Ook de relschoppers hopen immers op een bed in het ziekenhuis als ze dat nodig hebben.