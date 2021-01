Voor ruim 41 miljoen euro aan schade gemeld bij Fraudehelpdesk

Het afgelopen jaar is voor ruim 41 miljoen euro aan schade door fraude gemeld bij de Fraudehelpdesk. In 2019 was dat nog voor ruim 26 miljoen euro. In totaal ontving de Fraudehelpdesk in 2020 ongeveer 350.000 meldingen via onder meer het callcenter en de onlinemeldformulieren.

Voor vorig jaar was het vooral opvallend dat (cyber)criminelen vooraf bepaalde gegevens ontfutselden om zich daarmee later zeer overtuigend te kunnen voordoen als een ander persoon. Oplichters deden dit onder meer door vooraf een phishinglink te sturen of een telefoongesprek op te nemen. Met kennis van persoonlijke financiƫle gegevens of het stemgeluid van een zoon of dochter, werden slachtoffers van fraude misleid.

Voor 2020 constateerde de Fraudehelpdesk vooral een toename van fraude met onlineaankopen en de zogenaamde (WhatsApp)Hulpvraagfraude.

De Fraudehelpdesk benadrukt dat een gezond wantrouwen cruciaal is en dat mensen alert moeten blijven bij het klikken op links, het verstrekken van gegevens en het doen van betalingen. “Onthoud dat iedereen zich via internet en telefoon kan voordoen als een ander persoon of bedrijf. Maak daarom nooit geld over op basis van een tekstbericht of telefoontje, maar zorg dat je zeker weet met wie je te maken hebt.”