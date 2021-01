‘Ziekenhuis moet veilige plek zijn en blijven’

“Wie staat er ’s ochtends op om ’s avonds een ziekenhuis te bekogelen? Wat zeg je dan de volgende ochtend tegen jezelf? Zijn we zo afgedwaald van het pad van solidariteit? Ons ziekenhuis MOET een veilige plek zijn en blijven voor patiënten en medewerkers.” Dat zegt Sophia de Rooij, bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente (MST). Het ziekenhuis in Enschede werd zondagavond belaagd door relschoppers.

Het ziekenhuis heeft volgens een woordvoerster nog geen aangifte gedaan. Op maandag is er overleg met onder meer de politie. “We hebben normaal gesproken al beveiliging in huis en de deuren gaan ’s avonds op slot. Het kan zijn dat de politie een extra oogje in het zeil houdt”, aldus MST.

Voor de medewerkers van het ziekenhuis is de aanval “afschuwelijk”, laat de woordvoerster van het MST weten. “Dit doet wel wat met mensen, het is geen fijn idee dat het ziekenhuis waar je werkt, belaagd wordt. Het is niet zo dat mensen enorm bang zijn, dat niet, maar er wordt veel over gepraat.”

Bij de aanval zijn volgens het MST geen beschadigingen aangericht. De relschoppers hebben geprobeerd de ruiten van het ziekenhuis “in te gooien of in te slaan”, maar dat lukte niet.