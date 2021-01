60 mensen opgepakt om rellen in Rotterdam, 10 agenten gewond

De politie heeft maandagavond zeker zestig relschoppers aangehouden naar aanleiding van de forse ongeregeldheden op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. Zeker tien agenten zijn gewond geraakt. Dat zei dinsdagochtend de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke tegen Goedemorgen Nederland van WNL.

De relschoppers richtten vernielingen aan, plunderden diverse winkels en bekogelden de politie met onder andere stenen en vuurwerk. De politie doet onderzoek naar de opruiers en relschoppers en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Om de rust terug te laten keren in het gebied heeft de ME charges uitgevoerd. Er werd ook een waterkanon ingezet. Rond 20.30 uur heeft een agent een waarschuwingsschot gelost toen agenten in het nauw werden gedreven door een aantal relschoppers.

“Met name op Zuid is het helaas niet gelukt de angel eruit te halen, daar was het heel gewelddadig”, zei de Rotterdamse politiechef dinsdagochtend op NPO Radio 1. “In dat gebied zag je ernstige vormen van plundering, winkels die helemaal leeg zijn gehaald. Echt vreselijk.” Volgens Westerbeke was er veel agressie tegen de agenten en hebben zij het “erg zwaar gehad”. “Ik heb diverse verhalen gehoord van agenten die gewond zijn geraakt. (…) Probeer je maar eens voor te stellen, je staat in het donker en krijgt vanuit het niets stenen op je gegooid.”

Westerbeke doet in de radio-uitzending een oproep aan alle families en huisgenoten van de jongeren in Rotterdam-Zuid, om hen aan te spreken als zij gisteravond niet thuis waren. “Wij zijn ons natuurlijk aan het voorbereiden voor vanavond, maar dit is iets wat de politie niet in zijn eentje kan oplossen. We hebben echt hulp van een andere kant nodig, de sociale controle. Als families van deze jongeren zich afvragen waar hun kinderen in de avond zijn, terwijl ze eigenlijk thuis moeten zijn, spreek ze aan.”