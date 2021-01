Aboutaleb richt zich in videoboodschap tot relschoppers Rotterdam

“Voelt het goed wakker te worden met een tas vol gestolen spullen naast je bed?” Met die cynische vraag richt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zich dinsdag in een opgenomen boodschap op Twitter tot relschoppers die maandagavond onder meer winkels plunderden en vernielingen aanrichtten.

Dinsdag aan het begin van de middag nam Aboutaleb een kijkje op de Beijerlandselaan waar maandagavond winkels werden geplunderd, vernielingen werden aangericht en agenten werden bekogeld met onder meer stenen en vuurwerk. Bijna twaalf uur na de ongeregeldheden keek hij rond in de buurt en sprak met mensen. En hij nam er de boodschap op waarin hij politiemensen bedankt voor hun inzet en probeert ondernemers een hart onder riem te steken. “We laten jullie niet in de steek. We gaan jullie helpen.” Aboutaleb wees erop dat Rotterdam een solidaire stad is “waar we voor elkaar opkomen en niet een stad die we willen slopen”.

Het meest richt de burgemeester zich tot de relschoppers. “Geeft het een goed gevoel dat je je stad naar de vernieling hebt geholpen? Dat je de ondernemers van je eigen stad schade hebt berokkend? Geeft dat een tevreden gevoel? En wat heb je gedaan met de spullen die je gisteravond hebt gestolen?”, houdt hij ze voor.” En: “Voelt het goed wakker te worden met een tas vol gestolen spullen naast je bed. Is dat de Rotterdamse identiteit? De stad waar jij trots op bent? De stad die jou groot heeft gemaakt?”

De burgemeester richt zich ook tot de ouders. “Heeft u gisteren uw zoon gemist? Heeft u zich afgevraagd waar hij was en gebeld: wanneer kom je thuis want het is negen uur geweest?” Bij de ongeregeldheden in Rotterdam-Zuid zijn zeker zestig personen aangehouden. Zeker tien agenten raakten gewond, meldde politiechef Fred Westerbeke.