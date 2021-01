Afschuw bij Dirk van den Broek over plundering winkel Rotterdam

Bij supermarktketen Dirk van den Broek wordt met afschuw gereageerd op de plundering van een winkel aan de Beijerlandse Passage in Rotterdam door relschoppers. Volgens een verklaring van moederbedrijf Detailresult Groep werd de supermarkt maandagavond “volledig verwoest”, net als andere winkels in de omgeving. De omvang van de schade wordt nog bepaald, maar de winkel is wel weer open.

De winkel werd uit voorzorg om 18.45 uur gesloten, zodat het merendeel van de medewerkers veilig het pand kon verlaten. “Onze eerste zorg gaat nu uit naar onze medewerkers van deze winkel. De angst en het ongeloof wat er in hun winkel heeft plaatsgevonden moet verwerkt worden. Vanochtend is de directie ter plaatse om in gesprek te gaan met de medewerkers en de zorg aan te bieden die men nodig heeft.”

Het supermarktbedrijf zegt dat vannacht met man en macht in de winkel is gewerkt om de schade zo snel als mogelijk te herstellen.