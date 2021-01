Belgische autoriteiten vrezen ‘Nederlandse’ coronaprotesten

De protesten tegen coronamaatregelen in Nederland dreigen over te slaan naar België. Dat bericht de krant De Standaard, die schrijft dat op sociale media oproepen worden gedeeld om zaterdag te gaan demonstreren in Turnhout, Sint-Niklaas en Maasmechelen.

In zo’n oproep om te gaan protesteren in Turnhout wordt de term ‘op ze kankerkop zetten’ gebruikt. Dat doet volgens de krant vermoeden dat het gaat om een bericht uit Nederland. Turnhout ligt dichtbij de grens.

“Sinds maandagmiddag staat mijn telefoon roodgloeiend”, zegt burgemeester Paul Van Miert van Turnhout. “Heel wat mensen hebben de oproep al gezien. Zelfs al is het vaak een screenshot van een screenshot, het is wel een inktvlek die uitdijt. Ons politiekorps probeert te achterhalen wie de verantwoordelijken voor deze oproep zijn, maar eenvoudig is dat niet.”

Ook in grensgemeente Maasmechelen maken inwoners zich zorgen. “De oproep voor de mogelijke opstand komende zaterdag is op sociale media geplaatst”, aldus een woordvoerder van de politiezone Lanaken-Maasmechelen volgens de krant. De zone grenst aan de Nederlandse provincie Limburg. “‘We zijn een onderzoek gestart. We krijgen geregeld screenshots binnen van verontruste burgers.”

Een jongen gooide maandagavond al een molotovcocktail richting het huis van de oud-burgemeester van Maasmechelen. Daar verschenen beelden van op sociale media. Te zien is hoe een jongen de brandbom aansteekt. “Maasmechelen, we gaan beginnen”, roept hij volgens de krant De Morgen. De fles spat vervolgens op de grond uit elkaar, met een vuurbal tot gevolg.

De huidige burgemeester Raf Terwingen veroordeelt volgens de krant het organiseren van een ‘opstand’ op sociale media. Hij spreekt na het gooien van de molotovcocktail over een verwerpelijke daad. “Dit is totaal onverantwoord. Het is echt een kaakslag voor iedereen die vecht tegen corona, en voor de vele hulpverleners die hun leven al maanden riskeren.”