Britse coronavariant aangetroffen op Aruba

Arubaanse autoriteiten hebben maandag vanuit Nederland bevestiging gekregen dat de Britse variant van het coronavirus op het eiland is geregistreerd. Er is bij vijf testen, die naar Nederland waren gestuurd, bevestigd dat het om de nieuwe variant gaat. In twee gevallen gaat het om mensen die op bezoek zijn op het eiland, in drie gevallen om inwoners van het eiland.

Op Aruba werden maandag achttien nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal besmettingen bedraagt 391. Op het eiland is nog geen informatie gegeven uit welk land de mensen komen die de Britse variant van het coronavirus hebben.

In de komende dagen zal worden besloten welke maatregelen moeten worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten hebben maandag de bevolking alvast aangeraden familiebezoeken te beperken. En verder zoveel mogelijk contacten met anderen te vermijden, zowel tijdens het werk als daarbuiten.