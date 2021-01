Den Bosch houdt rekening met nieuwe rellen: noodverordening

Burgemeester Jack Mikkers heeft dinsdag voor grote delen van Den Bosch een noodverordening ingesteld. De maatregel gaat per direct in. Hij besloot daartoe na oproepen tot gewelddadige rellen. Ook heeft Mikkers grote delen van ’s-Hertogenbosch aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen ook zonder aanleiding kan worden gefouilleerd.

De politie houdt volgens Mikkers rekening met nieuwe rellen na de plunderingen en vernielingen maandagavond. “We zien dat personen actief oproepen zich te verzamelen en oproepen tot geweldgebruik”, zo schrijft Mikkers. “De politie heeft signalen dat deze mensen zich willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners. Ook wijzen de signalen op het willen verstoren van de openbare orde. Uit voorzorg neemt de gemeente daarom nu deze maatregel.”

De noodverordening stelt de politie in staat de toegangswegen te controleren. Wie niet per se in het aangewezen gebied moet zijn, kan worden teruggestuurd. Ook samenscholingen zijn verboden. Datzelfde geldt voor vuurwerk en voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt.

Door de maatregelen kan de politie de dreiging volgens Mikkers zoveel mogelijk beperken.