Eerste 90-plussers krijgen coronaprik

De vaccinatie van 90-plussers die nog zelfstandig wonen, begint dinsdag. In een sporthal in Apeldoorn krijgt de eerste oudere uit deze groep de eerste prik tegen het coronavirus. Binnenkort volgen de thuiswonende 85- tot 90-jarigen.

De GGD’en vaccineren naar verwachting 45.000 mensen van 90 jaar en ouder. Dat is ongeveer de helft van alle Nederlanders ouder dan 90.

Op 6 januari werd de eerste persoon in Nederland gevaccineerd. Sindsdien is begonnen met het inenten van medewerkers van verpleeghuizen, artsen en verpleegkundigen van de acute zorg, ambulancepersoneel, huisartsen en ouderen en gehandicapten in grote en kleine instellingen.