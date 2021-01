Excuses politie voor ‘fakenews-spandoek’

De politie heeft excuses gemaakt voor een spandoek met de tekst NOS = FAKENIEUWS dat in een politiebureau in Gouda hing. Volgens de politie ging het om een spandoek dat in beslag was genomen. “Dit had niet opgehangen mogen worden. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Dit is niet waar wij als politie voor staan”, meldt de politie op Twitter.

Politiechef Ruud van Es had een foto getwitterd van een bos tulpen die het korps van een burger had gekregen als steunbetuiging, maar op de achtergrond was het spandoek te zien. De tweet werd snel vervangen door een foto van een bosje tulpen zonder spandoek, maar was alsnog te zien in een tweet van journalist Daniƫl Verlaan.

Onder de betogers tegen coronamaatregelen zijn mensen die de media betichten van het verspreiden van nepnieuws. Journalisten die verslag doen van rellen krijgen te maken met bedreigingen en geweld.