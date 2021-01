Felyx zet deelscooters vanaf 21.00 uur uit vanwege rellen

Elektrische deelscooterdienst Felyx zet al zijn 3000 scooters in Nederland vanaf 21.00 uur uit vanwege de rellen. De scooters zijn dan niet meer te gebruiken tot de volgende ochtend 06.00 uur. Ook is het even niet meer mogelijk om ritten te beëindigen in bepaalde risicogebieden, bijvoorbeeld de Haagse Schilderswijk. De Felyx-parkeerpunten daar zijn tijdelijk uitgeschakeld.

Met de maatregelen wil Felyx voorkomen dat relschoppers gebruik maken van de scooters, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. Hierdoor wordt het ook minder waarschijnlijk dat relschoppers bijvoorbeeld met scooters gaan gooien.

Deze week is er al een van de voertuigen van Felyx beschadigd geraakt als gevolg van de rellen. Maar volgens de zegsman valt de schade eigenlijk nog mee. Rond jaarwisselingen gebeurt het ook wel eens dat scooters beschadigd raken.