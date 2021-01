Ikazia Ziekenhuis Rotterdam: geen bezoek vanwege dreiging rellen

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam raadt iedereen dringend af om dinsdagavond op bezoek te komen bij patiënten. Het ziekenhuis is door de politie gewaarschuwd voor mogelijke rellen in de omgeving van het Zuidplein, dat op een steenworp afstand ligt. Het Ikazia hoorde van de politie dat sprake is van een “serieuze dreiging”.

“We begrijpen dat dit vervelend is. Dit advies geven wij voor uw eigen veiligheid”, benadrukt het Rotterdamse ziekenhuis.

De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis blijft open. “Ook voor bevallingen kunt u nog bij ons terecht.”

In Rotterdam-Zuid waren maandagavond grootschalige rellen, net als in diverse andere steden. Meer dan vijftig mensen werden aangehouden voor vernieling, plundering en het bekogelen van de politie met stenen en vuurwerk. De onlusten speelden zich op en rond de Beijerlandselaan af, zo’n 2 kilometer van het Zuidplein vandaan.