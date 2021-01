Kabinet: taakstrafverbod bij geweld tegen journalisten onderzoeken

Het kabinet is bereid om te onderzoeken of de taakstraf bij fysieke aanvallen op journalisten moet worden geschrapt. In dergelijke gevallen zou de dader dan altijd de cel in moeten gaan. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

“Ik zie het wel zitten om te onderzoeken”, aldus Grapperhaus dinsdag. De Tweede Kamer spreekt later op de dag over een taakstrafverbod bij geweld op hulpverleners. VVD en CDA vinden dat die wet moet worden uitgebreid naar geweld tegen journalisten.

De afgelopen dagen zijn journalisten bij rellen tegen de avondklok in meerdere plaatsen aangevallen. In Haarlem kreeg een persfotograaf een steen tegen zijn hoofd en op Urk werd een beveiliger van een camerateam van de NOS met pepperspray bespoten.