Kamer lijkt voor taakstrafverbod na geweld tegen hulpverleners

In de Tweede Kamer tekent zich een rechtse meerderheid af voor een taakstrafverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners. Het voorstel kan in elk geval op de steun rekenen van de VVD, CDA en PVV. Ook SGP-Kamerlid Roelof Bisschop liet zich positief uit over het voorstel.

Als de twee Kamerleden van Forum voor Democratie (FVD) eveneens voor zijn, is er een meerderheid voor het plan. FVD deed niet mee aan het debat dat dinsdag werd gevoerd.

Verschillende instanties zijn kritisch over het voorstel. Onder meer de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad van State vinden dat de rechter te veel wordt beperkt door het voorstel. Onder andere PvdA, D66 en ChristenUnie delen deze zorgen, bleek tijdens het debat.

Volgens CDA’er Chris van Dam moeten mensen die hulpverleners aanvallen “gewoon brommen”. Hij vindt dat rechters nog voldoende ruimte houden om te bepalen hoe hoog een celstraf moet zijn, maar vindt het ook belangrijk dat de wetgever “kaders stelt”.