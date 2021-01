Kamer woensdag in debat over rellen

De Tweede Kamer gaat woensdag in debat over de rellen die Nederland sinds zaterdag in hun greep houden. Een voorstel van PVV-leider Geert Wilders kon op brede steun in het parlement rekenen.

Het debat zal niet de hele dag beslaan. Sommige partijen wilden het debat liever volgende week voeren, als de onrust mogelijk is afgenomen. Wilders wil echter het kabinet oproepen het leger in te zetten op straat, en stond er daarom op nog deze week kort in debat te gaan.

Mogelijk gaat de Kamer volgende week uitgebreider in debat over de rellen.