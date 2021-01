Korpschef Van Essen: bedreigers undercoveragenten aanpakken

De korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen noemt het bedreigen van agenten “on-Nederlands, ongekend en ontoelaatbaar”. De korpschef zegt in De Telegraaf vastbesloten te zijn om de relschoppers aan te pakken.

De korpschef veroordeelt de agressie en het geweld tegen zijn mensen en de bedreigingen tegen belangrijke undercoveragenten. Van meerdere undercoveragenten, vaak romeo’s genoemd, worden foto’s op sociale media geplaatst, met de boodschap ze te vinden en aan te pakken. “We doen alles om deze bedreigers aan te pakken”, zegt Van Essen. “Strafrechtelijk, civielrechtelijk, alles wat nodig is. Niet alleen zij, ook hun families worden hierdoor getroffen. Deze intimidatie gaat een grens over. Het is verwerpelijk.”

Volgens de korpschef is het volkomen flauwekul dat de undercoveragenten aanstichters zouden zijn van rellen, een verwijt dat bij eerder uit de hand gelopen demonstraties werd gemaakt. “Ze halen de opruiers eruit. Dat de politie zelf zomaar geweld gebruikt, is echt onzin. We hebben daar geen enkel belang bij.”