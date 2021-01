ME ingezet om onrust in Haarlem

In Haarlem is de mobiele eenheid ingezet vanwege onrust in het stadsdeel Schalkwijk, laat de politie weten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen stenen gooien, vuurwerk afsteken en dat er brandjes werden gesticht.

Volgens lokale media waren er honderden mensen op de been. Rond 23.20 uur meldde de politie dat het rustiger aan het worden is in de wijk. Ook laat de politie weten dat ze de situatie onder controle heeft. “Er zijn minder mensen op straat en minder incidenten, dat is het totaalbeeld.”

De politie meldt dat er veertien verdachten zijn aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Politiechef Willem Woelders zei maandagavond in Nieuwsuur dat de mobiele eenheid onder meer in Haarlem traangas heeft gebruikt om groepen te verspreiden en agenten te ontzetten.