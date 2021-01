Nog zes mensen vast na rellen in Amsterdam

Zes personen zitten nog vast na de ongeregeldheden maandagavond in de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost. In totaal arresteerde de politie elf personen.

Het was de hele avond onrustig in de omgeving van de Molukkenstraat, waar zich veel relschoppers hadden verzameld. Ze richtten vernielingen aan en gooiden met vuurwerk. Ook werden leuzen gescandeerd als ‘Joden, Joden!’ en probeerden ze een politiebusje om te gooien. “Door adequaat optreden van de politie bleven grote ongeregeldheden uit”, meldt de politie zelf.

Rond 22.30 uur had de politie de situatie onder controle.