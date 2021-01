Ollongren: uitstel van verkiezingen in theorie mogelijk

Het is “in theorie” mogelijk om de Tweede Kamerverkiezingen, die nu half maart gepland staan, uit te stellen. Vooralsnog gaan ze door, maar mede door de komst van de Britse coronavariant kan minister Kajsa Ollongren dat niet volledig garanderen. Dat zei ze tijdens het debat in de Eerste Kamer over haar wetsvoorstel voor de aangepaste Tweede Kamerverkiezingen.

Om de verkiezingen toch in maart door te laten gaan treft ze verschillende maatregelen. Zeventigplussers kunnen gebruikmaken van briefstemmen, men mag niet twee maar drie gevolmachtigde stemmen inleveren en ook de twee dagen voor de verkiezingsdag van 17 maart zijn er al stemlokalen open. Ze benadrukt al langer dat mensen die wel naar het stemlokaal gaan dat veilig kunnen doen, bijvoorbeeld door kuchschermen en desinfectie in te zetten.

Desondanks zijn er twijfels of de verkiezingen ook met die aanpassingen kunnen doorgaan. Deskundigen verwachten medio maart een derde coronagolf, mede door de komst van nieuwe virusmutanten. Dinsdagmiddag meldde de GGD Zuid-Holland Zuid een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant in Gorinchem. Zeker achttien mensen testten daar positief op corona, van wie bij enkelen sprake was van de Zuid-Afrikaanse variant. Die is net als het Britse virus besmettelijker dan het oorspronkelijke virus.

Vrijwel alle partijen willen dat de verkiezingen in maart doorgaan. Wel wilden sommige, waaronder de PVV, weten of briefstemmen extra risico’s met zich meebrengt, omdat het bijvoorbeeld fraudegevoeliger zou zijn.

Volgens Ollongren zijn die extra risico’s er, maar zijn deze acceptabel en wegen ze op tegen de nadelen van de verkiezingen uitstellen. “We nemen de maatregelen alleen vanwege de huidige omstandigheden, anders doe je het liever niet.”

Bijna alle partijen steunden haar plannen. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen. Forum voor Democratie was niet aanwezig om te stemmen.