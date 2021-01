Ondernemers Den Bosch: in de steek gelaten door gemeente

Ondernemers in het centrum van Den Bosch, waar maandagavond flinke schade is aangericht door rellen om de avondklok, voelen zich niet gehoord door de gemeente en vinden dat deze onvoldoende voorbereid was op de ongeregeldheden. “We voelen ons in de steek gelaten en hebben niet de goede adviezen gekregen”, zegt Monique de Klein van Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch.

“Het is in- en intriest, het centrum was een compleet oorlogsgebied”, vertelt De Klein. De Klein zegt maandagochtend al contact met de gemeente te hebben gehad voor overleg, nadat ze signalen had gekregen van verontruste winkeliers dat het centrum van de stad een verzamelplek zou worden voor relschoppers. “De gemeente heeft gezegd dat ze gingen focussen op het aangekondigde gedeelte. Het enige dat we te horen hebben gekregen, is dat ze het onder controle hadden en winkeliers de etalages leeg moesten halen en de terrassen binnen moesten zetten. We hadden willen horen dat we goed beschermd zouden worden”, zegt De Klein.

Over de handhaving is volgens De Klein “het laatste woord nog niet gezegd”. “Het Bossche hart huilt. Ik vraag me echt af waarom de gemeente de relschoppers de binnenstad in heeft gelaten. Ik denk dat ze te laat waren en misschien te laconiek. Waar was het waterkanon in Den Bosch?”

De Klein bekijkt nu vervolgstappen voor ondernemers die getroffen zijn. “Ik hoop dat ze de moed hebben om door te gaan. We gaan nu achter verdere ondersteuning aan.”