Opnieuw noodbevel voor binnenstad Zwolle

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle heeft voor dinsdagavond opnieuw een noodbevel uitgevaardigd voor de Overijsselse hoofdstad. Hij besloot daar volgens zijn woordvoerder toe nadat er bij de gemeente signalen binnenkwamen dat relschoppers opnieuw voor onrust willen gaan zorgen in Zwolle. Het noodbevel gaat om 18.00 uur in en geldt tot middernacht. Maandagavond gold er ook al een noodbevel.

Onder het noodbevel valt de Zwolse binnenstad, park De Weezenlanden en de omgeving van het NS-station. Met name in de binnenstad was het maandagavond heel onrustig. Er werd met vuurwerk en straatstenen gegooid. “Volstrekt onacceptabel, grenzen zijn overschreden”, aldus Snijders.

Met het noodbevel mag de politie iedereen wegsturen die zonder goede reden in de genoemde gebieden is. Wie niet luistert wordt opgepakt. Negeren van een noodbevel levert een strafblad op. Gemeente en politie in Zwolle hebben zich volgens de woordvoerder goed voorbereid op de dinsdagavond.