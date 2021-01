Politie begint project om medewerkers met autisme te helpen

De politie is dinsdag begonnen met de Autisme Ambassade, waarin twaalf medewerkers met een vorm van autisme het korps gaan ondersteunen in vraagstukken over autisme. Volgens de politie heeft ongeveer een op de honderd medewerkers binnen de organisatie een vorm van autisme. Zij hebben dagelijks te maken met onbegrip van collega’s.

“Twaalf ambassadeurs starten om medewerkers en leidinggevende te helpen het maximale uit mensen met autisme te halen en het is de bedoeling dat iedere eenheid minimaal één ambassadeur krijgt”, zegt projectleider Jory de Groot over de pas opgerichte ambassade. “Door onbegrip en gebrek aan kennis durven sommige collega’s niet gelijk te melden dat ze autisme hebben en worden soms niet de juiste voorzieningen getroffen, waardoor ze uitvallen.”

De Groot zegt dat er regelmatig signalen binnenkomen van medewerkers die vastlopen in hun werk dankzij hun vorm van autisme en daar soms ook niet uitkomen met hun leidinggevenden. “Onder de juiste omstandigheden kunnen mensen met autisme wel excelleren in hun werk. Helaas is het creëren van ideale werkomstandigheden voor medewerkers met autisme geen vanzelfsprekendheid.”

De twaalf ambassadeurs werken bij de verschillende eenheden binnen de politie in verschillende functies. Facilitaire medewerkers, mensen bij team verkeer, digitale opsporing en agenten op straat. De Groot: “Ze willen autisme binnen de organisatie normaliseren en hopen hiermee bij te dragen aan meer herkenning, erkenning en waardering van verschillen tussen mensen in het algemeen.”