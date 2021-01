Politie houdt ruim 50 relschoppers aan in Rotterdam

De politie heeft maandag ruim 50 relschoppers aangehouden naar aanleiding van de forse ongeregeldheden op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. De relschoppers richtten vernielingen aan, plunderden diverse winkels en bekogelden de politie met onder andere stenen en vuurwerk.

Bij deze ongeregeldheden is een politieagent gewond geraakt, meldde de politie. Hij raakte gewond aan zijn been en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de opruiers en relschoppers en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Om de rust terug te laten keren in het gebied heeft de ME charges uitgevoerd. Er werd ook een waterkanon ingezet. Rond 20.30 uur heeft een agent een waarschuwingsschot gelost nadat zij in het nauw werden gedreven door een aantal relschoppers.