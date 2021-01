Politie Limburg houdt 17 verdachten aan bij ongeregeldheden

De politie in Limburg heeft in de nacht van maandag op dinsdag in totaal zeventien personen aangehouden in verband met het overtreden van de coronamaatregelen. De verdachten zijn in de leeftijd van 17 tot 55 jaar.

De politie maakte ook bekend dat in Roermond een agent lichtgewond is geraakt tijdens een aanhouding.

De politie meldde eerder maandag dat zij in Geleen heeft ingegrepen toen grote groepen jongeren zich verzamelden om te gaan rellen. Daarbij waren twaalf verdachten opgepakt, onder wie enkele minderjarigen.

Volgens de woordvoerder hadden zich tussen de 100 en 150 jongeren verzameld in het stadscentrum. Op beelden op social media was te zien hoe grote groepen jongeren door de straten van de Limburgse stad renden, op de hielen gezeten door de politie.