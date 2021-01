Uitbraak van Zuid-Afrikaanse variant coronavirus in Gorinchem

In Gorinchem is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus ontdekt. Meerdere mensen hebben die mutatie onder de leden. Het is de eerste uitbraak van die variant in Nederland, meldt de GGD Zuid-Holland Zuid.

Zeker achttien medewerkers en cliĆ«nten van een praktijk voor fysiotherapie zijn positief getest op het coronavirus. Bij enkele testmonsters is de Zuid-Afrikaanse variant aangetroffen. De GGD begint een “uitgebreid en gericht” onderzoek rond de praktijk om vast te stellen of meer mensen de mutant hebben opgelopen.

De Zuid-Afrikaanse variant is onlangs opgedoken, net als de Britse variant. Bij de twee mutaties heeft het coronavirus iets andere uitsteeksels om zich mee vast te grijpen aan lichaamscellen. Ze zijn besmettelijker dan de ‘oude’ varianten, maar voor zover nu bekend zijn ze even schadelijk. De ontwikkelde coronavaccins lijken ook tegen beide varianten te beschermen.

Begin deze maand werd de Zuid-Afrikaanse variant voor het eerst vastgesteld in Nederland. Het ging om een persoon uit de regio Midden- en West-Brabant. Deze persoon was op 22 december getest en op 7 januari bleek het de nieuwe versie van het virus te zijn.