Verdachte moord Wout Sabee gaat proces zwijgend uitzitten

De 38-jarige Marcel D. uit Nieuwegein, verdacht van onder meer betrokkenheid bij de liquidatie van drugshandelaar Wout Sabee (70), wenst geen enkele verklaring af te leggen tijdens zijn proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Dat gaf D. te kennen bij de start van de rechtszaak dinsdag. “Zwijgrecht”, is zijn steevaste reactie op vragen die de rechter hem stelt. De rechtbank heeft deze week drie dagen voor de zaak uitgetrokken.

Sabee werd op 24 juni 2016 bij zijn huis in De Meern doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie is D. de opdrachtgever van de moord geweest. Evenals Sabee zou D. zich hebben beziggehouden met internationale drugstransporten. Een aantal transporten staan op de aanklacht tegen D.

In 2014 werd al eerder een aanslag op het leven van Sabee gepleegd. Daarna heeft hij een aantal verklaringen afgelegd bij de politie, die vervolgens in een kluis zijn opgeslagen. Politie en justitie zouden ze alleen gebruiken als Sabee zou komen te overlijden. De verklaringen zijn voor het OM een belangrijk bewijsmiddel tegen D. Sabee heeft er onder meer in laten optekenen dat D. hem bedreigt omdat hij hem verantwoordelijk houdt voor een mislukt cocaïnetransport in 2013. D. heeft eerder gezegd dat hij Sabee niet kent.

D.’s advocaat Yehudi Moszkowicz heeft de verklaringen – althans, zoals ze zijn weergegeven in processen-verbaal – voorgelegd aan rechtspyscholoog Peter van Koppen, om te laten onderzoeken hoe betrouwbaar ze zijn. Van Koppen trok kritische conclusies, maar heeft volgens Moszkowicz zijn werk als rapporteur maar half kunnen doen. De raadsman verzocht de rechtbank te gelasten dat de integrale geluidsopnames van de verhoren van Sabee aan Van Koppen zouden worden verstrekt, zodat hij tot een volledige beoordeling zou kunnen komen. De rechtbank vond dat niet nodig.

Behalve de verklaringen van slachtoffer Sabee beschikt justitie over een flinke hoeveelheid geheime berichten tussen D. en medeverdachten en anderen. De Nieuwegeiner zou criminele banden hebben gehad met Naoufal ‘Noffel’ F. en Ridouan Taghi. F. is inmiddels veroordeeld tot levenslang in een andere moordzaak. Taghi staat vanaf half februari terecht als hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo.

De kroongetuige in Marengo, Nabil B., heeft verklaard dat de moord op Sabee in opdracht van Taghi is gepleegd. De moord maakt geen onderdeel uit van de beschuldigingen aan het adres van Taghi.

In november werden tegen een groep medeverdachten van D. al straffen tot veertien jaar cel geëist, wegens drugstransporten naar Engeland.