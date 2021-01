Vijf coronapatiënten minder opgenomen in ziekenhuizen

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen het afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2375 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 5 minder dan maandag.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1705 coronapatiënten, 15 minder dan maandag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares nam afgelopen etmaal met 10 toe tot 670. Het aantal Covid-patiënten op de ic’s schommelt al weken tussen de 650 en de 700.

Er liggen 4 Nederlandse Covid-patiënten op de ic in Duitsland, evenveel als de vorige dag.

Volgens het LCPS is het gemiddeld aantal opnames in de afgelopen week vrij stabiel geweest. “We verwachten dat deze trend doorzet, ook voor de bezetting op de ic en in de kliniek. Het beeld blijft onzeker, omdat de Britse Covid-variant veel besmettelijker is dan de huidige variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de kic en in de kliniek snel toenemen”, aldus de ziekenhuisorganisatie in een toelichting.