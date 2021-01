Bewoner zorginstelling in Wilp overleden bij aangestoken brand

Bij een brand in een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking van Zozijn in het Gelderse Wilp is één persoon overleden. Er raakte niemand gewond meldt de woordvoerder van Zozijn. Verschillende medewerkers en cliënten zijn ter plaatse onderzocht door de hulpdiensten en één persoon werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie gaat uit van brandstichting.

De brand brak na 02.00 uur uit in een kamer van een bewoner op de begane grond van het gebouw aan de Kasteelweg in Wilp. De brandweer ging er met twee blusvoertuigen op af en gaf ongeveer een half uur later het sein brand meester. Ook heeft de brandweer nog verschillende personen uit het gebouw geholpen, meldt de veiligheidsregio.

De politie heeft inmiddels het onderzoek naar de brand afgerond. “We gaan uit van brandstichting in een van de kamers. Hierbij is de bewoner van de kamer overleden”, aldus de politie.

In het gebouw wonen volwassenen met een verstandelijke beperking. Er waren negen cliënten aanwezig toen de brand uitbrak. “We hebben de cliënten geëvacueerd, maar helaas is één bewoner overleden”, laat zorgorganisatie Zozijn weten. “De bewoners worden op dit moment zo goed mogelijk begeleid en opgevangen.” De helft van de geëvacueerde bewoners is inmiddels terug in hun woning en de andere helft verblijft in een vervangende woonruimte.