Celstraffen en tbs voor runnen jongensbordeel Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen veroordeeld tot zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het plegen van ontucht en het ronselen van kwetsbare (minderjarige) jongens om ze aan te zetten tot prostitutie. Vanuit hun woningen in Utrecht runden zij een illegaal bordeel. “De mannen hebben de menselijke waardigheid en de persoonlijke vrijheid van de jongens ernstig aangetast”, concludeert de rechtbank.

Tegen voormalig AVRO-dj Romeo (Hans) A. (65) en Nico L. (60) had het Openbaar Ministerie celstraffen van respectievelijk tien en acht jaar, plus tbs met dwangverpleging, geëist. De uiteindelijke celstraf valt lager uit, omdat de rechtbank niet alles waarvan ze werden verdacht bewezen acht. Wat in het vonnis zwaar meeweegt, is dat de mannen al eerder en veel vaker zijn veroordeeld voor vergelijkbare zedenzaken.

Volgens de rechters hadden de daders een vaste werkwijze. Kwetsbare jongens van onder de 18 jaar oud werden benaderd via chatprogramma’s op internet. Ze regelden een ‘proefafspraak’ om te kijken of de slachtoffers geschikt waren om seks te hebben met klanten. Als zij door de keuring waren, werden de jongens vervolgens te koop aangeboden. Ze moesten seks met mannen hebben in de woningen van A. of L. of ze werden naar een locatie gebracht. Naast deze mensenhandel maakten zij van meerdere slachtoffers ook kinderporno. “En dit voor hun eigen financiële gewin of lustgevoelens”, benadrukt de rechtbank.

A. heeft een ziekelijke stoornis. Het risico op herhaling is groot. Ook L. heeft een ziekelijke afwijkende seksuele aard. Hun strafblad vol ontuchtzaken weegt zwaar mee. Daarom vindt de rechtbank dat een intensieve behandeling in een tbs-kliniek noodzakelijk is.

De slachtoffers lijden nog altijd onder wat zij in 2017 en 2018 hebben moeten doorstaan. Zij geven aan zich “vies en misbruikt” te voelen. Enkele jongemannen die naar de uitspraak zijn gekomen, zijn ‘opgelucht’ dat beide daders na een slepende rechtszaak die twee jaar duurde eindelijk zijn veroordeeld. L., die in tegenstelling tot A. woensdag wel naar de rechtbank was gekomen, begon te huilen nadat hij zijn straf had aangehoord. Volgens hem klopt het allemaal niet.

De veroordeelde mannen en het OM hebben twee weken om in hoger beroep te gaan.