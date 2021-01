Dode en gewonden bij woningbrand in gezondheidscentrum in Wilp

Bij een woningbrand in een gezondheidscentrum van Zozijn in het Gelderse Wilp is één persoon overleden en zijn drie personen gewond geraakt. Een gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis en twee personen zijn ter plaatse behandeld door de hulpdiensten, meldt de veiligheidsregio. Ondanks pogingen tot reanimatie is een slachtoffer overleden.

De brand brak na 02.00 uur uit in een kamer van een bewoner op de begane grond van het gebouw aan de Kasteelweg in Wilp. In het gebouw wonen mensen die hulpbehoevend zijn. De brandweer ging er met twee blusvoertuigen op af en kon ongeveer een half uur later melden dat het sein brand meester was gegeven. Ook heeft de brandweer nog verschillende personen uit het gebouw geholpen.

Andere bewoners op de vleugel waar de brand was, waren volgens de woordvoerder al naar buiten geholpen. Hoeveel bewoners dat precies zijn, kon de woordvoerder niet zeggen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.