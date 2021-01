In een woning aan de Schelluinenstraat in Amsterdam Zuidoost is een overleden vrouw gevonden. De politie spreekt van verdachte omstandigheden.

Een man die ook in de woning was, heeft de politie gebeld. Om uit te zoeken wat zijn rol is bij de dood van de vrouw is hij aangehouden, zegt een woordvoerder. De twee zouden de bewoners zijn van de woning.