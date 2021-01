Eerste verdachte Museumpleinrellen voor snelrechter

Bij de rechtbank in Amsterdam moet woensdag de eerste verdachte verschijnen van de rellen van 17 januari op het Amsterdamse Museumplein. De 46-jarige Bryan H. uit Amsterdam is een van de 143 personen die bij de ongeregeldheden werd opgepakt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem er onder meer van dat hij zich gewelddadig heeft gedragen tegen agenten en met stenen, vuurwerk en/of ijsballen heeft gegooid naar de politie. Ook zou hij een flinke hoeveelheid drugs op zak hebben gehad.

In de rechtbanken van Breda en Middelburg staan woensdagmiddag vijf meerderjarige verdachten terecht voor opruiing. Vier jongeren uit Goes en een 35-jarige man uit Bavel moeten zich tijdens de snelrechtzittingen verantwoorden voor het online plaatsen van opruiende teksten.

Snelrecht wordt vaker toegepast als de situatie het toelaat. De snelrechter is een politierechter, die kleinere strafzaken afhandelt waarvoor maximaal twaalf maanden celstraf wordt geƫist. Vrijwel altijd volgt direct mondeling uitspraak.

Volgens het OM staat vrijdag nog een verdachte in Amsterdam terecht. Deze 36-jarige man uit Almere zou tegen het schild van de ME hebben getrapt. Een foto van de ‘flying kick’ van deze man werd in de media breed verspreid. Begin maart moeten nog zeven mensen bij de politierechter verschijnen. Dat zijn geen snelrechtzittingen.