Groei Limburgs vliegveld alleen met minder geluidshinder mogelijk

Maastricht Aachen Airport (MAA) kan in de toekomst groeien, maar alleen als de geluidshinder drastisch wordt beperkt. Ook moet de nadruk op vrachtvervoer komen te liggen. Dat staat in een rapport, opgesteld door oud-politicus Pieter van Geel in opdracht van de provincie Limburg.

“Maastricht Aachen Airport kan toekomstige groei verdienen door hinder te beperken”, vat de provincie het rapport samen. Verder vindt de provincie dat MAA moet investeren in vergroening van de luchtvaart. Van Geel ziet de beste kansen voor de luchthaven op het gebied van vracht.

Hij vindt verder dat de openingstijd van het vliegveld moet worden opgeschoven van 06.00 naar 07.00 uur. Dat haalt minder mensen vroegtijdig uit hun slaap. Verder moet gekeken worden naar het extra isoleren van huizen en mogelijk naar de sloop ervan.

Het vliegveld moet zich in de toekomst volledig oriƫnteren op vrachtvervoer en passagiersvluchten volledig schrappen, vindt Van Geel. Daarnaast moet het vliegveld inzetten op minder belastende vliegroutes, het elektrificeren van apparatuur en materieel op de grond en het weren van oude, luidruchtige toestellen.