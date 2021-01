‘Hoop op festivals terug te zien in goede kaartverkoop’

De goede start van de kaartverkoop voor de eerste twee festivals geven organisator Elevation Events weer hoop voor het festivalseizoen van 2021. “Soenda was vorige week direct uitverkocht, Smeerboel heeft iets langer nodig, maar die zal eind van de week ook uitverkocht zijn”, schat organisator Jasper Coenen in.

Slechts een paar uur was er afgelopen donderdag voor nodig om van de 17.500 kaarten voor Soenda festival af te komen. Woensdag volgde de kaartverkoop voor Smeerboel, waarvoor aan het einde van de middag alleen nog ‘final tickets’ beschikbaar waren.

Achter beide festivals zit Elevation Events, die ongeveer vijftien festivals per jaar organiseert. “Soenda was het eerste evenement en dat werd goed ontvangen, dus daarom hebben we het vandaag ook zo aangepakt”, zegt Coenen. Die aanpak houdt in dat ge├»nteresseerden vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen eerst alleen een aanbetaling voor het festival doen. Zodra het evenement daadwerkelijk doorgaat, moet het restbedrag worden overgemaakt en bij afblazen wordt de aanbetaling teruggestort.

Elevation Events had zelf al besloten alle festivals die in mei en juni gepland stonden, te verplaatsen. “We hadden er weinig vertrouwen in dat festivals van onze grootte dan zouden doorgaan. Dat werd bevestigd door de datum van 1 juli die geldt om gebruik te kunnen maken van het garantiefonds, en door de beslissing van verschillende veiligheidsregio’s om tot juni geen evenementen toe te laten”, vertelt Coenen. Wel voorziet hij door alle verplaatsingen een probleem: “We kunnen niet alles aan het einde van het seizoen proppen. Je krijgt nu veel meer overlap, dat is zeker.”

Toch gloort er met de goede kaartverkoop weer hoop, zegt Coenen. “De eerste stap is gezet, maar nu hopen dat het ook echt doorgaat”, zegt Coenen. De komende weken start Elevation Events van meer festivals de voorverkoop, en zij zijn niet de enige, ziet Coenen. “We zien nu dat veel organisaties dit overnemen, ik denk dat iedereen het een goede manier vindt.”

Het Soendafestival stond oorspronkelijk gepland in mei, maar is verplaatst naar 28 augustus. Smeerboel is op 11 september. Een aantal andere grote festivals, zoals Lowlands, is voor dit jaar ook al uitverkocht. De tickets die vorig jaar daarvoor zijn verkocht, blijven namelijk geldig.