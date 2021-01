Inwoners Waddeneilanden hoeven niet naar wal voor coronaprik

De inwoners van de vier Friese Waddeneilanden hoeven niet naar het vasteland te gaan om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Het vaccineren gebeurt op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De Friese GGD zegt hierover in gesprek te zijn met de vier gemeenten, huisartsen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Half februari moeten de eerste prikken worden toegediend aan ouderen en zorgpersoneel. Dat zal per eiland hooguit een paar dagen duren. Een paar weken later krijgen deze personen op dezelfde manier de herhaalprik. Later moeten ook de andere volwassen eilanders op hun eiland zelf gevaccineerd worden. Zij krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech.

Het coronavirus is tot nu toe redelijk aan de vier eilanden voorbij gegaan. Sinds het begin van de uitbraak bijna een jaar geleden zijn op Terschelling 157 besmettingen vastgesteld, op Ameland 133, op Vlieland 30 en op Schiermonnikoog 10. Schiermonnikoog was ook de laatste gemeente in Nederland waar iemand positief testte. Op Terschelling is één inwoner overleden, op de andere drie eilanden heeft het virus nog geen levens geëist. Op de vier eilanden wonen in totaal ongeveer 10.000 mensen.