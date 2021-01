Kamer lijkt weinig te voelen voor inzet van het leger

Partijen in de Tweede Kamer lijken niet enthousiast over de inzet van het leger als de rellen in Nederland aanhouden. Geen enkele partij schaarde zich woensdag expliciet achter een oproep daartoe van PVV-leider Geert Wilders. Volgens Wilders kan de politie de aanpak van relschoppers niet lang volhouden.

Verschillende partijen in de Kamer zijn het daar echter niet mee eens. Volgens de PvdA geeft de politie zelf aan op dit moment het leger niet nodig te hebben en het CDA wijst erop dat er ook bij de burgemeesters op dit moment geen behoefte aan hulp van het leger bestaat. De SP vraagt Wilders dan ook waarom hij denkt beter te weten wat er nodig is dan de politie zelf. Volgens verschillende partijen is het bovendien geen taak van het leger om te helpen tijdens rellen.

De PVV-leider is van plan aan het eind van het debat een motie in te dienen voor de inzet van het leger.